Gemma Galgani fuori da UeD? Parla Manetti: “Non troverà l’amore”

Stando ad un’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni sul settimanale Mio Gemma Galgani il prossimo anno non parteciperà più a Uomini e Donne se non avrà ancora trovato l’amore. Secondo il blogger la nota dama torinese farà parte del parterre femminile solo nel corso della prossima edizione prima dell’addio definitivo.

Sarà davvero così? La dama si rende protagonista di moltissimi colpi di scena da tantissimi anni e sono in molti a pensare che continuerà ad essere una delle indiscusse protagoniste della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Tra questi anche Giorgio Manetti è convinto che questo non sarà il suo ultimo anno. Intervistato da Tag 24 tra le varie cose ha detto: “Per Gemma è diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione. E’ una colonna stabile. Non troverà l’amore.” L’ex cavaliere pensa che la sua presenza nel programma dipende da altri fattori, nessuno ormai crede più al fatto che stia lì per trovare l’amore.

Giorgio Manetti è tornato poi a parlare della loro storia d’amore dicendo che è stata più unica che rara. I due hanno vissuto un rapporto sereno e spensierato e non c’era nulla di preparato. Durante l’ultimo periodo di permanenza nel programma però si è sentito preso in giro ed è per questo che ha deciso di abbandonare Uomini e Donne.

