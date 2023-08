Gemma Galgani, ultima possibilità a UeD? L’indiscrezione

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione ma sembra che Gemma Galgani non resterà ancora a lungo a Uomini e Donne, noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A settembre inizierà una nuova edizione dell’amatissimo programma e per una delle protagoniste indiscusse potrebbe essere l’ultima, a farlo sapere è stato Lorenzo Pugnaloni sul settimanale Mio.

Sulla nota rivista si legge che Gemma Galgani farà di nuovo parte del parterre femminile di Uomini e Donne, le registrazioni della trasmissione inizieranno a fine agosto. La nota dama torinese ci riproverà anche quest’anno a trovare l’amore, stando a quanto reso noto dal blogger sarà però il suo ultimo tentativo. A detta sua se non riuscirà a trovare la sua anima gemella non farà più parte del Trono Over.

Con le sue frequentazioni la Galgani si rende sempre protagonista di molti colpi di scena, esilaranti sono anche i suoi continui battibecchi con Tina Cipollari. Le due da anni si scontrano duramente a Uomini e Donne, l’opinionista e molti telespettatori sono convinti che Gemma in realtà partecipi ogni anno al programma solo per visibilità e non per trovare l’amore.

