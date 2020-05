UeD, gli scontri tra Gemma e Tina sono reali? Le parole della dama

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Ancora una volta si torna a parlare dei suoi scontri e dei suoi litigi con Tina Cipollari, le due non perdono infatti occasione per insultarsi e attaccarsi.

Tina Cipollari e Gemma Galgani non riescono ad andare d’accordo, le loro liti sono spesso molto animate. Molti telespettatori si chiedono se gli scontri tra loro siano reali o se seguano un copione già scritto. Intervista dal settimanale Di Più Tv la dama del Trono Over ha chiarito che tutto ciò che accade a Uomini e Donne è reale. La Galgani ha fatto sapere che si arrabbia molto quando le dicono che il programma è studiato a tavolino. Queste le sue parole: “A cominciare dalle storie d’amore che nascono lì dentro, per finire con le diatribe fra opinionisti e tronisti, in particolare i miei litigi con Tina. È tutto vero! E io quando piango, piango lacrime vere, ci sto davvero male“.

Tina Cipollari invidiosa di Gemma Galgani? Ecco cosa ha detto la dama

Gemma Galgani soffre molto per l’accanimento di Tina Cipollari nei suoi confronti. Tra le varie cose a farla stare più male è il paragone con la mummia. In merito a ciò la dama ha infatti detto: “Non avete idea di quanto mi faccia soffrire questo siparietto, dice che sono brutta, che ho il nasone”. La Galgani non capisce perché Tina si comporti così nei suoi confronti, stando al parere delle sue amiche quella dell’opinionista sarebbe solo invidia. Dopo dieci anni in trasmissione oggi Gemma è ancora single, la dama però non è ancora pronta ad arrendersi, lei stessa ha detto che spera davvero tanto di trovare l’anima gemella.