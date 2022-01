Uomini e Donne: Luca Salatino è il nuovo tronista

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne, dopo il rifiuto di Roberta Ilaria Giusti che ha scelto l’altro corteggiatore.

Maria De Filippi alla fine della puntata gli aveva lasciato un biglietto.

“Vorrei che tu fossi il nuovo tronista“, il messaggio letto tra le lacrime e lo stupore da Luca, che ha accettato di iniziare questo nuovo percorso alla ricerca dell’amore.

Luca si è sempre distinto nel programma per essere un pugile e uno chef ma anche per i suoi modi schietti e diretti, tanto da colpire anche Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne: chi è Luca Salatino

Luca Salatino, 29 anni, è nato a Roma e fin dall’età adolescenziale ha sviluppato una forte passione per la boxe.

La sua carriera nel mondo sportivo parte dal 2013 con il LAIMA Tema, una squadra che si trova in quartiere di Roma.

Nella categoria dilettantistica, Luca attualmente combatte nella categoria Elite, quella più alta nel mondo della boxe a livello dilettante.

Oltre alla passione per la boxe, Luca coltiva anche quella per la cucina.

Durante il programma di Uomini e Donne ha confessato di aver “mentito” sul suo curriculum per avere una chance lavorativa nel campo culinario.

La sua bravura, però, non si è fatta attendere, in quanto Luca è in testa alla classifica degli chef romani che realizzano la migliore carbonara.

L’amore e la depressione

Il passato di Luca Salatino è rappresentato anche da momenti di buio e dolore.

Il ragazzo, a seguito di un intervento chirurgico alla schiena, che gli ha impedito di camminare per molti mesi, ha vissuto un momento di grande depressione.

Per fortuna sua mamma, alla quale Luca è molto legato, gli è stata vicina in questo momento molto delicato.

Della vita amorosa di Luca non si sa molto.

Si sa che ha dato il primo bacio in tenera età, all’età di 13 anni mentre si trovava a Napoli, a Baia Domizia, con una ragazza del posto.

In età matura si è innamorato una sola volta ed ora cercherà l’anima gemella sedendo sul trono di Uomini e donne.