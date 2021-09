Sophie Codegoni: chi è la bellissima concorrente del GF VIP

Sophie Codegoni ha – ancora una volta – incantato gli spettatori di Canale 5. Forte, decisa e bellissima, si è mossa con disinvoltura in tutte le situazioni televisive affrontate finora. Da tronista di Uomini e Donne a inquilina della nuova edizione del Grande Fratello VIP, Sophie Codegoni sembra essere un personaggio destinato a restare, almeno per ora, negli schermi degli italiani. Sì, perché dove passa lei lascia il segno: decisa, spesso divisiva e a volte provocatrice, non teme nessuno. Questo nonostante la giovane età: ha solo 20 anni.

Sophie Codegoni: biografia e vita privata

Sophie Codegoni, classe 2000, è nata a Riccione ma vive a Milano. Figlia di mamma Valeria e papà Stefano, ha anche un fratello più piccolo: Riccardo, di 8 anni. Sophie ha un ottimo rapporto con i genitori, separati da diverso tempo. Il padre è proprietario di un noto locale di Corso Como, una delle vie più “in” di Milano.

Inizia a lavorare giovanissima come modella. Il primo ingaggio importante quello con il brand di Chiara Ferragni.

Nel 2020 viene scelta dalla redazione di Uomini e Donne come tronista accanto a Davide Donadei, Samantha Curcio e Gianluca de Matteis. Al termine di un percorso fatto di alti e bassi, in cui si è trovata a scartare più di 400 uomini pronti a corteggiarla, Sophie si è trovata a scegliere tra due giovani: Matteo e Giorgio. La sua scelta, amatissima dal pubblico del dating show più famoso d’Italia, è stata Matteo Ranieri, un giovane e bellissimo ragazzo ligure.

La relazione tra i due è durata pochissimo: dopo poche settimane qualcosa si è rotto e l’idillio è finito. Dopo un iniziale silenzio di entrambi, sono arrivate le prime frecciatine. Sophie Codegoni sostiene, infatti, che l’ex fidanzato si sia mostrato in un modo all’interno del programma, per poi rivelarsi una persona del tutto diversa al di fuori. Messaggio ribadito anche nel video di presentazione al GF Vip, ma la risposta di Matteo Ranieri non si è fatta attendere: una storia Instagram in cui un filtro gli allunga il naso “alla Pinocchio”.

