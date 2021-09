Ainett Stephens frena Amedeo Goria al Gf Vip: “Diamoci una calmata”

Amedeo Goria si è spinto un po’ troppo oltre con Ainett Stephens al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Entrambi stanno partecipando alla sesta edizione del reality, condividono anche lo stesso letto. Da quando sono approdati nella casa più spiata d’Italia il gieffino ha più volte rivolto delle avances all’ex ‘Gatta Nera’ del Mercante in fiera’, a volte però ha anche esagerato.

Sotto le coperte Amedeo Goria cerca spesso il contatto con la bellissima modella venezuelana. Le fa coccole, tenerezze e grattini. L’uomo si è addirittura tolto le mutande quando c’era anche la gieffina nel letto, un gesto che ha indignato non poco i telespettatori che lo hanno non poco criticato sul web. In molti sui social hanno anche chiesto la sua squalifica. Anche Ainett Stephens ha perso la pazienza, proprio per questo ha fatto un discorso al compagno di avventura per frenare il suo comportamento.

Ainett Stephens infastidita dall’atteggiamento troppo spinto di Amedeo Goria, ecco cosa ha detto

Al 67enne Ainett Stephens ha detto che si vede che è una brava persona, a detta sua le va bene questo gioco nato tra loro, per lei non è un problema perché al gioco ci sta. Ha poi aggiunto: “L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme… meglio evitare. Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Quindi diamoci una calmata. Diamoci una calmata”. Con le sue parole la gieffina ha chiaramente messo un freno all’atteggiamento troppo spinto di Amedeo Goria. Il gieffino avrà recepito il messaggio? Eviterà di spingersi troppo oltre con le sue avances non richieste? Lo vedremo.