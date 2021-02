Maria Teresa Ruta su Amedeo Goria: “Non voglio vederlo perché…”

Maria Teresa Ruta torna a far parlare di sé, dopo l’esperienza vissuta per quasi cinque mesi al Grande Fratello Vip si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua vita privata a Live-Non è la d’Urso. L’ex gieffina del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 è stata ospite di Barbara d’Urso nella puntata andata in onda su Canale 5 ieri sera 21 febbraio.

Da poco Amedeo Goria ha scritto una lettera alla figlia Guenda Goria dove le ha detto di voler avere un chiarimento con la madre, lei però lo evita. La d’Urso ha chiesto a Maria Teresa Ruta come mai non voglia avere un rapporto con l’ex marito, lei senza girarci intorno ha rivelato che lo fa per rispetto dell’attuale marito Roberto. L’ex gieffina pensa che non sia facile far capire ai partner che rimane l’affetto con gli ex, a detta sua in più occasioni Goria ha manifestato troppo affetto nei suoi confronti e lei non vuole che il marito ci stia male, per questo lo evita. Ci ha tenuto poi a precisare che l’affetto per l’ex rimane, per i loro figli ci saranno sempre ma non vuole avere una riconciliazione con lui.

Amedeo Goria vorrebbe riconciliarsi con Maria Teresa Ruta ma lei lo evita, l’ex gieffina svela il motivo

Insieme a Maria Teresa Ruta a Live-Non è la d’Urso c’erano anche i suoi figli Gian Amedeo e Guenda Goria. I tre hanno visto una docu-serie sul rapporto tra Amedeo e l’ex moglie, si è visto anche un chiacchierato tradimento da parte di Amedeo. In passato la notizia fu riportata da diversi settimanali, un tradimento che non portò alla fine del loro matrimonio ma si presero una pausa. La Ruta ha però detto: “Ma lui l’ha fatto di nuovo, ho perso il conto di tutti i suoi tradimenti”. Vedendo quelle immagini e parlando dell’ex marito Amedeo Goria l’ex gieffina non ha trattenuto le lacrime.