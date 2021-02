Marco Carta si svela: “Per nascondere i miei amori ho sofferto…”

Marco Carta è stato ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina, nella puntata andata in onda oggi 8 febbraio 2021 su Tv8. Il noto ed amato cantante si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua vita privata e sul suo coming out fatto anni fa in una delle trasmissioni di Barbara d’Urso. Ricorda quel momento con molta tenerezza, in passato ha sofferto molto.

Il cantante si rende conto di aver sbagliato in passato perché per molto tempo ha tenuto segreta la sua omosessualità. Essendo un personaggio famoso avere questo segreto con tutti lo faceva stare davvero male. Tra le varie cose ha detto: “Ho sofferto per il fatto di dover nascondere i miei amori. Ho sbagliato, avrei dovuto fregarmene.” Alla conduttrice ha rivelato che era convinto che gli omosessuali avrebbero avuto una vita triste, percepiva una forma di razzismo non confessata. Da quando ha avuto il coraggio di fare coming out però sta bene, non sente più quella vulnerabilità che gli faceva paura.

Marco Carta è felice con Sirio, non vede l’ora di convolare a nozze con il compagno

Ad oggi Marco Carta è davvero felice insieme al compagno Sirio, la loro storia d’amore è iniziata sei anni fa e procede a gonfie vele. Ad Adriana Volpe ha detto che non vede l’ora di convolare a nozze con il compagno, fantasticando sul quel momento che attende con desiderio ha rivelato che immagina le nozze in chiesa. Il cantante ha continuato dicendo che spera che l’emergenza sanitaria che ancora oggi stiamo vivendo presto passi completamente per organizzare una grande festa con tanti amici e tanta gioia.

Con Sirio Marco Carta ha trovato la felicità, lo fa sentire sicuro e sereno. Le frequentazioni avute in passato non lo facevano sentire così, a detta sua molti erano più interessati alla sua fama che a lui. Parlando del compagno ha concluso dicendo: “Lui è timidissimo, questa cosa per me è bellissima, se io non cantassi per lui sarebbe la stessa cosa”.