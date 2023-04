Oriana Marzoli svela perché ha partecipato al GF, poi replica a Nikita

Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Con il suo modo di fare, i suoi flirt e il suo fascino non è mai passata inosservata nella casa più spiata d’Italia. A distanza di qualche settimana dalla finale, dove si è classificata seconda, ha svelato perché ha partecipato al programma.

Durante la sua ospitata a Casa Chi ha fatto sapere di essere venuta in Italia perché voleva lavorare un po’ con i social. La sua agenzia le ha però detto che per lavorare in Italia le servivano follower italiani ed è per questo che le hanno proposto di partecipare al Grande Fratello Vip. Lei ha accettato di fare il provino ma non credeva che l’avrebbero presa davvero, invece la chiamarono per entrare nella casa dopo pochi giorni. Ha fatto non poco discutere il suo flit con Antonino Spinalbese, i due si sono lasciati travolgere dalla passione ma tra loro non è durata a lungo. Ad oggi si è un po’ pentita della loro ‘relazione’ perché prima di lasciarsi andare avrebbe dovuto conoscerlo meglio perché si era fatta un’idea sbagliata di lui.

Con Daniele Dal Moro le cose procedono invece a meraviglia dopo il reality, i due non si sono mai separati fino ad ora. Parlando poi di Nikita Pelizon ha smentito il fatto che lei abbia detto che nessuno si è complimentato con lei per la vittoria del Grande Fratello Vip. Oriana Marzoli ha infatti precisato di averle fatto i complimenti in diretta. Ha anche detto che voleva vincere il reality ma non rosica per la sua vittoria.

LEGGI ANCHE -> Nikita non sarà ospite a Verissimo dopo il GF Vip: cosa pensa l’ex gieffina