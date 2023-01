Oriana Marzoli sbotta al GF Vip: “Spinalbese ha fatto peggio”

Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip ha avuto un flirt beve ma intenso con Antonino Spinalbese, i due sotto le coperte sono andati oltre. Non solo baci passionali ma molto di più, nella casa più spiata d’Italia non sono riusciti a resistere alla passione che li ha travolti, hanno infatti consumato.

La gieffina si è lasciata andare a baci passionali anche con Daniele Dal Moro e ha mostrato interesse per Luca Onestini. Quest’ultimo però non ha ricambiato il suo interesse. Il comportamento dell’influencer è stato assai criticato fino ad ora, lei non ci sta però al fatto di essere stata considerata da molti una ‘poco di buono. Ieri nella casa si è lasciata andare ad uno sfogo contro Spinalbese dicendo che anche lui ha avuto diversi flirt al Grande Fratello Vip, essendo un uomo però non è stato criticato quanto lei.

Tra le varie cose Oriana Marzoli riferendosi all’ex di Belen ha detto: “Quindi lui fa una figura bellissima perché è un maschio. Se io faccio così sono una zoc**la. Non va bene.” La gieffina ha continuato dicendo che dovrebbero reagire allo stesso modo anche con lei. Non trova infatti giusto che a Spinalbese non riservano gli stessi insulti che hanno pronunciato contro di lei.