Continua la ship tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, nonostante lei sia uscita già da settimane dalla casa del Grande Fratello Vip dopo essere stata squalificata. Tra loro si era creato un rapporto davvero speciale, la loro complicità era palese, lui aveva però rivelato che da quando era uscita non era più la stessa cosa tra loro. Eppure, le volte che l’ha rivista è sempre apparso felice, dimostrando che l’ex gieffina non gli è affatto indifferente.

Durante l’ultima puntata del reality andata in onda lunedì 28 novembre Ginevra Lamborghini è entrata di nuovo nella casa per avere un confronto con l’hair stylist, entrambi come sempre erano molto felici di vedersi. Con ironia Antonino Spinalbese ha chiesto ad Alfonso Signorini di farla tornare nella casa più spiata d’Italia almeno per una settimana, ha poi aggiunto: “Poi Alfonso se vuoi esco io“.

Per trascorrere del tempo con l’ex gieffina sarebbe davvero uscito dalla casa del Grande Fratello Vip? A detta sua era pronto a farlo, parlando con alcuni suoi compagni di avventura ha infatti rivelato: “Io l’ho detto e lo penso, ero pronto. Se mi avessero fatto uscire sarei uscito stasera.” Antonino Spinalbese ha poi ribadito che con Ginevra Lamborghini ha avut una speciale connessione che non ha trovato con nessun’altra dentro la casa.