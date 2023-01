Ginevra Lamborghini svela: “Il GF Vip mi ha dato Antonino”

Nella casa del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Ginevra Lamborghini è entrata con il cuore impegnato ma ha subito instaurato un legame molto forte con Antonino Spinalbese. I due sempre complici hanno avuto poco tempo per approfondire la loro conoscenza dal momento che lei è stata squalificata dopo due settimana. Più volte però è tornata nella casa per fare delle sorprese al gieffino. Le è stata anche concessa la possibilità di restare come ospite per un’intera settimana.

In moltissimi continuano a pensare che tra loro potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Non è però chiaro se lei sia tornata single oppure no, stando ai rumors però la relazione con il fidanzato continua. Intervista dal settimanale Chi l’ex gieffina ha fatto sapere che anche se breve la partecipazione al Grande Fratello le ha permesso di mettersi a fuoco come persona, sia dal punto di vista individuale che da quello relazionale. A detta sua è stato per lei un congeniale viaggio e continua ad esserlo.

Oltre a visibilità e maggiore conoscenza di se stessa il Grande Fratello Vip le ha dato anche altro. Lei stessa ha ammesso: “Se mi ha dato Antonino Spinalbese? Ma certo, lui lo metto di default, è buono, è tenero.” Ha poi continuato dicendo che con lei si è aperto dicendole che lui non è così con tutti e questo la fa sentire benvenuta nel suo harem. I due si confronteranno dopo il reality? Nascerà davvero qualcosa tra loro? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.