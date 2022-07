Adriana Volpe fuori dal GF Vip, parla lei: “Torno alla conduzione”

Adriana Volpe ha ricoperto il ruolo di opinionista durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, al suo fianco Sonia Bruganelli. Nei mesi scorsi l’opinionista e conduttrice aveva chiaramente detto che avrebbe accettato volentieri di tornare nello studio del reality se la produzione glielo avesse proposto, non ha però ricevuto alcuna proposta.

Le opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip sono state già ufficializzate, al fianco di Alfonso Signorini vedremo Sonia Bruganelli e Orietta Berti, Adriana Volpe è stata esclusa. In un’intervista concessa al settimanale Mio ha fatto sapere di essere serena. Ha poi continuato dicendo che il reality le ha dato davvero tanto, si tratta per lei di un’esperienza che ha vissuto a 360 gradi. Ne ha fatto parte prima dall’interno come concorrente e poi come opinionista. Ci ha tenuto anche a precisare che rivestire questo ruolo è stato per lei un privilegio.

Tra le varie cose Adriana Volpe ha poi detto: “È un programma che ho nel cuore, mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono. Con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il Grande Fratello Vip mi ha saputo valorizzare.” L’opinionista non prova alcun rancore quindi nei confronti della produzione del Grande Fratello Vip per averla esclusa. Non prova nemmeno gelosia nei confronti di Sonia Bruganelli. Lei stessa ha rivelato che dopo il reality si sono sentite, è una collega che stima molto, specie come imprenditrice.

Di recente Maurizio Costanzo ha detto la sua su Adriana Volpe. A parer suo dovrebbe tornare a dedicarsi alla conduzione perché è ciò che sa fare meglio. Lei lo ha ringraziato e ha fatto sapere che è proprio quello che vuole fare. La vedremo presto in tv al timone di un nuovo programma? Non ci resta che attendere per saperne di più.

