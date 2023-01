Nicole Murgia smascherata dall’ex: “Prima del GF mi ha chiamato”

Nicole Murgia e Andrea Maestrelli hanno da poco fatto il loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Dopo aver varcato la famosa porta rossa hanno subito rivelato di essere stati legati sentimentalmente la scorsa estate, la loro relazione però non è finita nel migliore dei modi.

Sembra che i due si siano lasciati per questioni di gelosia e per un presunto tradimento di lei. Ieri notte nella casa più spiata d’Italia ha confessato che si sono detti addio perché gli ha tirato un piatto addosso durante un litigio e lo ha tagliato. Ha poi continuato dicendo che a causa la rottura è stato anche il fatto che ha inviato un messaggio ad un ragazzo di cui si è poi innamorata.

Parlando con Edoardo Tavassi Andrea Maestrelli ha chiaramente lasciato intendere che lui e Nicole Murgia si sono lasciati a causa di un tradimento. Durante una chiacchierata con Giaele ha invece confessato che la gieffina lo ha chiamato prima di partecipare al Grande Fratello Vip, il motivo? Queste le sue parole: “Ci siamo anche sentiti prima di entrare. Lei mi ha chiamato dicendo ‘io non ti nominerò quando entrerò, non nominiamoci dai’”. Al gieffino non importa se l’ex c’è rimasta male quando l’ha nominata, a detta sua lo ha fatto perché non gli ha fatto cambiare idea su alcune cose che non gli piacevano.

