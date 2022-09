Eva Henger al GF Vip? Parla lei: “Adesso non potrei ma…”

In molti ricordano ancora la partecipazione di Eva Henger all’Isola dei famosi e tutto il caos mediatico scaturito dal Canna Gate di Francesco Monte. Il suo percorso in Honduras non durò a lungo, tantissimi telespettatori vorrebbero ora vederla nella casa più spiata d’Italia. Varcherà la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip durante la settimana edizione del reality in onda dal 19 settembre su Canale 5?

A rispondere a questa domanda è stata proprio la showgirl in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L’ex attrice a luci rosse ha fatto sapere che non parteciperà alla settimana edizione del reality, ha poi spiegato che non cela farebbe a stare così a lungo dalla figlia Jennifer che ha tredici anni. A detta sua è ancora piccola e ha bisogno di lei.

Eva Henger ha poi aggiunto: “Vedrei bene Mercedesz all’interno della casa più spiata dagli italiani, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano! Farei il tifo da casa.” La nota showgirl ha rivelato che seguire in televisione la figlia le piace molto, l’ha seguita anche durante la convalescenza in ospedale durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi. Alfonso Signorini prenderà in considerazione la proposta della Henger? Potrebbe proporre a Mercedesz di partecipare al Grande Fratello Vip? Questo al momento non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

