Patrizia De Blanck: “Il diavolo mi parlava, voleva la mia anima”

Patrizia De Blanck è convinta che il diavolo in passato le ha parlato, lo ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. A detta sua lo avrebbe fatto attraverso una statuetta di Budda che aveva in casa, ha raccontato di aver sentito improvvisamente una voce che la chiamava, è successo nella prima metà degli anni ’90. All’inizio pensava che fosse il fidanzato Mino, si rese però subito conto che proveniva dal ‘piccolo Budda.’

La nota Contessa ha rivelato che parlava con un antico linguaggio, ha poi aggiunto: “Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina.” A detta sua le fece delle esplicite minacce, le diceva che se non cedeva e non si sottometteva a lui il suo cane avrebbe fatto una brutta fine perché lo avrebbe ammazzato. Pochi giorni dopo il cane cadde da un’impalcatura, morì a causa del violento impatto contro il suolo.

Da quel momento Patrizia De Blanck iniziò a combattere il diavolo con il sostegno di Dio e la forze delle preghiere, per questo con il tempo la sua fede è diventata sempre più forte.