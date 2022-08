Carmen Di Pietro ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei famosi e si è fatta molto amare dai telespettatori. Il suo è stato infatti un percorso molto lungo e seguito, arrivata in finale si è classificata al terzo posto. Il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 è finito già da circa due mesi ma ha lasciato alcuni segni in lei che non sono ancora svaniti.

In Honduras l’ex naufraga ha molto sofferto la fame. Lei solitamente mangia 250 grammi di pasta al giorno, sull’Isola il cibo le è mancato davvero molto. La sofferenza per la fame è stata un trauma per la 57enne, proprio per questo oggi tiene sempre del cibo all’interno della sua borsa. Lei stessa ha rivelato che ha sempre con sé della frutta o dei cracker, ha poi svelato: “Non li mangio ma mi dà sicurezza sapere di avere del cibo con me”.

Partecipare per la seconda volta all’Isola dei famosi l’ha molto cambiata e le ha dato la possibilità di rendere ancora più forte il suo legame con il figlio Alessandro Iannoni. Ha fatto sapere che spesso le persone la fermano per strada e le fanno i complimenti per come ha educato il figlio, ciò la rende molto felice e orgogliosa.

