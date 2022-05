Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei famosi: “Cose di forza maggiore”

È andata in onda ieri su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei famosi, ieri si sarebbe dovuta concludere l’attuale edizione del reality condotto da Ilary Blasi ma questa è stata prolungata fino al 28 giugno. Alcuni concorrenti hanno deciso di tornare a casa, anche Guendalina Tavassi ha scelto di ritirarsi.

Durante la diretta di ieri a Ilary Blasi l’ex naufraga ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Alla conduttrice ha detto che le veniva da piangere, ci ha tenuto a ringraziare per l’opportunità che le hanno dato ma ha fatto sapere che doveva tornare a casa dai suoi figli. Ha poi aggiunto: “Oggi per me era la finale. Ilary io e te avevamo parlato, sai che ho delle cose di forza maggiore, urgenti che devo risolvere. Ho anche il compleanno dei 18 anni di Gaia. Non posso proprio restare.”

Guendalina Tavassi ha proseguito dicendo che avrebbe continuato il suo percorso in Honduras, anche per suo fratello Edoardo, ma ha dei bambini che in questo momento non può lasciare. Si era data come scadenza ieri, sapendo di non poter rimanere ha pianto tutte le notti. Dallo studio è intervenuto il padre dicendole che poteva stare tranquilla, ma le sue rassicurazioni non le hanno fatto cambiare idea. L’ex naufraga ha infatti concluso dicendo: “Non sto bene, ho l’ansia che possa succedere qualcosa”.

