Luca Salatino abbandona il GF Vip: “Non ce la faccio più”

Nei prossimi giorni i concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip dovranno decidere se concludere il loro percorso nella casa più spiata d’Italia o restare fino ad aprile, Luca Salatino ha già comunicato la sua decisione. Nella notte il gieffino parlando con alcuni suoi compagni di avventura ha chiaramente detto che vuole abbandonare il reality, ma questa non è certo una novità.

In questi mesi trascorsi nella casa ha più volte detto di sentire troppo la mancanza della fidanzata Soraia, è convinto che se resta ancora peggiora solamente la sua immagine perché non vivrebbe questa esperienza serenamente. Ha poi aggiunto: “No non ce la faccio più. Inutile restare e peggiorare tutto.” Il gieffino pensa che sia meglio aver fatto dei mesi beni piuttosto che esagerare e fare male il Grande Fratello Vip. Ha ribadito che vuole uscire per la fidanzata, ma non lo fa solo per lei.

Luca Salatino ha fatto sapere di aver partecipato al reality come lavoro per il suo futuro e quello della fidanzata, però dopo aver trascorso 100 giorni nella casa pensa che sia arrivato il momento di concludere il suo percorso. Ha poi concluso dicendo di aver preso la decisione di uscire pensando a se stesso e quello che vuole.

