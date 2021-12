Alex Belli in crisi al GF Vip: “Devo salvare la mia vita fuori”

Alex Belli è in crisi dopo gli ultimi giorni vissuti insieme a Soleil Sorge e non nasconde che forse è arrivato il momento di tornare alla vita vera.

Dalla dichiarata “chimica artistica” i due protagonisti sono passati a quella fisica, con numerose effusioni che non sono passate inosservate.

La moglie di Alex, Delia Duran, si è allontanata da Milano, per pensare e fuggire da questa situazione.

In queste ore l’attore di Centovetrine ha avuto un momento di smarrimento, confermato dal conduttore Alfonso Signorini.

“Non vuole rimetterci la faccia oltre che il matrimonio quindi è davvero indeciso sul suo futuro all’interno della casa”, ha rivelato Alfonso.

Alex Belli: le sue parole

“Il mio stato d’animo è molto, ma molto confuso anche se ho una soluzione molto chiara” – dichiara l’attore – “qua viviamo un treno ad alta velocità di emozioni e ne sono stato travolto. Le ho voluto vivere e mi sono detto di viverle al 100%. Sono in una situazione di difficoltà, è bellissimo questo viaggio, la casa, il viaggio vissuto con Soleil, ma la mia vera vita è fuori”.

“Devo tornare con i piedi per terra e devo salvare la mia vera vita” – dice a gran voce l’attore – “l’unica soluzione è quella di uscire io da quello che chiamo ‘incemption’, un bellissimo sogno che è molto reale. Vorrei svegliarvi ed uscirne fuori senza effetti collaterali”.

Notte di passione con Soleil

Soleil e Alex si sono lasciati andare alla passione sotto le coperte.

Le telecamere hanno ripreso la scena dei due, il suono dei baci era palese.

Alex, in sauna con Miriana Trevisan, ha ammesso di non riuscire a ‘fare meno’ con Soleil.

Per farlo dovrebbe uscire dalla casa ed è per questo che è intenzionato ad abbondonare il reality il 13 dicembre, giorno in cui sarebbe dovuto finire il reality.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata prolungata fino a marzo 2022.

L’attore ha detto che nella casa più spiata d’Italia funziona perché non hanno altro da fare. Alex è consapevole di aver oltrepassato il limite con la ragazza e che il suo comportamento sta ferendo non poco la moglie.

Se al suo posto ci fosse stata Delia Duran cosa avrebbe fatto?

A questa domanda ha così risposto: “Sarei entrato e l’avrei portata via, molto semplice. L’avrei liberata da questa problematica. Se lei mi dicesse di uscire con lei andrei via subito”.

La fuga della Duran

All’esterna della casa del Grande Fratello, Delia Duran ha preso una decisione.

La modella venezuelana ha annunciato sui social una scelta: “Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato” ha scritto.

“Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo, per me stessa, lontano dai social, dal gossip e da casa. Hasta luego Milano”, scrive Delia, decidendo di prendersi un momento di pausa dalla storia con il compagno.