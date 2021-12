Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: “Alex non è uscito per Delia”

Nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge non si dà pace e continua a parlare di Alex Belli.

La ragazza, in un confronto con Biagio D’Anelli, si è confidata sul rapporto che aveva con l’attore: “Alex non ha preso in giro me, ma si è preso in giro da solo”.

Biagio è d’accordo con lei: “Ha fatto qualcosa di incredibile. Mancavano solo i popcorn”. Soleil è sempre più convinta che il comportamento dell’uomo non abbia avuto un senso logico: “Si è dato la zappa sui piedi da solo. Questo è il riassunto”.

Biagio ha chiesto successivamente a Soleil dell’amore che Alex diceva di provare per lei e la ragazza abbassa lo sguardo, consapevole dei sentimenti da parte di entrambi.

“La situazione è questa. Tu ti sei affezionata a lui mentre lui si è innamorato di te. Hai trovato una persona seria, un bravo ragazzo e giustamente tu in Alex hai trovato un punto fermo altrimenti saresti impazzita”, continua Biagio.

Soleil conferma di aver avuto una grande complicità con l’attore, anche se Biagio non è della stessa idea, affermando che “in quel frangente non è stato un’uomo“.



Grande Fratello Vip: Soleil e lo show di Alex

Soleil Sorge è delusa dal comportamento di Alex Belli e ha detto: “Per me è tutto senza senso. Tutto quello che Alex ha fatto è stato per lo show. Lui tende a spettacolarizzare i rapporti umani e questo suo aspetto mi ha particolarmente scioccato. Penso che si sia trovato in una cosa più grande di lui e che non sapendo come gestirla ha cercato di tergiversare arrampicandosi sugli specchi in modo sbagliato”.

La ragazza parla anche del momento dell’uscita dal programma dell’attore.

“Lui non è uscito per Delia ma per se stesso. Io lo consideravo un amico, una persona importante come lo è Katia. Mi sono fidata di lui e mi sono lasciata andare. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva. Non ci voglio ancora credere che possa avermi fatto questo”.

Da quanto rivela Soleil, Alex le aveva dedicato alcune parole importanti prima di uscire.

“Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori”.

Le lacrime di Soleil per l’uscita di Alex

Soleil, dopo l’uscita dell’attore dal Grande Fratello Vip lunedì 13 dicembre, è scoppiata a piangere in un angolo.

A Sophie Codegoni ha confidato: “Non lo so se voglio stare qua, cosa faccio? Sto qui a ricordare la stupidità che ho avuto, tutti i ricordi in cui ho creduto, l’amicizia, le cose. Sono stata stupida. Non piango perché ero innamorata di lui ma per il rapporto umano”.

Sophie, a questo punto le dice: “Lui non ti ha pensata in questo momento, pensa a te. Non lasciare che ti rovini questa esperienza, è il tuo percorso. So che non siamo Alex, ma noi siamo qui“.

Soleil non sembra d’accordo su quanto appena detto: “Chi? Un mucchio di persone a cui non piaccio e che non vedrebbero l’ora di vedermi fuori da qua? Guarda quando giri le spalle sono tutti pronti a sparlare e a buttare cattiverie su di te“.

In soccorso anche Giucas Casella: “In una situazione come questa viene umanamente di starti vicino. Non è così, nessuno ti odia Sole, quando vorrai venire da noi ti accoglieremo a braccia aperte“.