Soleil Sorge e il bacio mancato con Delia Duran

Sabato sera al Grande Fratello Vip gli inquilini hanno festeggiato, tra momenti di svago e di spensieratezza.

I concorrenti, dopo aver cenato con piatti tipici del Venezuela, si sono dati alle danze, con Alessandro Basciano in veste di dj in console.

Nel corso della serata, Soleil Sorge e Delia Duran, hanno vissuto momenti molto intimi, mostrandosi complici e divertite dopo le scintille iniziali.

La complicità tra Soleil Sorge e Delia Duran

Delia Duran mentre ballava ha cercato di fare riappacificare Soleil Sorge e Manila Nazzaro, provando a farle abbracciare, dopo le incomprensioni degli ultimi giorni.

La modella venezuelana ha fatto di tutto, tanto che la Soleil ha anche dato un bacio a stampo a Manila.

Soleil, poco dopo, ha preso la mano di Delia e ha provando a baciarla.

La Duran si è mostrata molto divertita dalla situazione anche se non ha ceduto alle proposte avanzate dalla Sorge.

Le confessioni di Soleil a Kabir Bedi

Kabir Bedi si è trovato ad essere il confidente di Soleil Sorge in merito al rapporto vissuto con Alex Belli durante la sua permanenza nella casa del GF Vip.

Kabir Bedi le ha chiesto alcune cose su quanto successo negli scorsi mesi.

Soleil ha spiegato: “Io e Alex abbiamo sbagliato a dire che tra di noi c’era amore, anche se c’è”. Soleil ha ammesso che tra loro c’era una forte attrazione fisica.

“Questo ha messo in crisi il loro rapporto” aggiunge.

Soleil sembra non avere le idee chiare, ma dice che entrambi sono in cerca di conferme. “L’amicizia con Alex è l’unico punto fermo di tutta questa situazione. Io non capisco se loro stanno facendo un teatrino. Io trovo personalmente ingiusto che una persona non possa avere un’amicizia però se la persona che ami ti chiede un sacrificio sarebbe giusto farlo. Capisco che se la persona sta male va fatta una scelta. Se dovesse essere così amen. Basterebbe che lui prendesse una posizione e dicesse che la ama. Ecco cosa dovrebbe fare con Delia”.

Il tweet di Alex Belli

La bella Soleil non è ancora a conoscenza di quanto sta accadendo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore, Alex Belli ha scritto un tweet che lascia poco spazio all’immaginazione.

“Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole. Pertanto, mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.