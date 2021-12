Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano si dichiara a Soleil

Il Grande Fratello Vip ha inaugurato la stagione dell’amore da qualche mese ormai, con tutti i protagonisti (o quasi) coinvolti in qualche relazione.

Prima tra tutte Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, archiviata la liason con Alex Belli sta conoscendo meglio il nuovo arrivato, Alessandro Basciano.

Già ufficialmente dichiarato alla ragazza.

Grande Fratello Vip: la dichiarazione di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, new entry del programma più spiato d’Italia, è partito alla carica prima con Sophie Codegoni e poi con Soleil, intenzionata ad andare avanti dopo la delusione con Belli.

Basciano non si è scoraggiato e ha rivelato alla ragazza le intenzioni verso di lei.

“Ti assicuro che non gioco perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente”.

Soleil, però, ha prontamente risposto: “Sono impegnata e sai perché mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perché sono innamorata. Poi sono fuori dai giochi perché leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi”.

Il ricordo di Alex Belli

Basciano, però, nonostante la rigidità della ragazza, è tornato ad incalzare la coinquilina.

“Magari sei occupata, ma poi qui dentro puoi riscontrare un interesse per qualcuno, tipo me. Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro. Ah baciavi Alex Belli per gioco e amicizia?

Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco.

Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te”.

Il ragazzo sembra intenzionato a conquistare tutte le donne della casa, andando avanti per la sua strada.

All’interno della casa, però, quella che aleggia ancora è l’ombra di Alex Belli, al quale vengono dedicati ampi momenti in studio.