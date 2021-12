Grande Fratello Vip: Sophie e Alessandro coppia fake?

Grande Fratello Vip, in queste ore, si chiedono quanto sia vero il flirt in corso tra

I due coinquilini sono sempre più complici e hanno lasciato intendere che fuori la loro conoscenza era stata già messa in preventivo.

Dai loro dialoghi non viene rivelato esplicitamente il nome di Fabrizio Corona ma il gossip sembra confermare che ci sia di mezzo proprio l’ex re dei paparazzi.

I dubbi di Sophie per la puntata

I telespettatori del Grande Fratello Vip pensano sia un’altra storia fake, dopo il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Sophie si sta preparando alla puntata di stasera, lunedì 27 dicembre, consapevole che potranno esserci varie critiche per aver preferito il bel tentatore di Temptation Island a Gianmaria Antinolfi.

Alessandro ha cercato di rassicurarla: “Come fai ad essere attaccata, hai messo semplicemente un punto“. Sophie gli ha detto di sapere come funzionano i reality e che faranno dei commenti o paragoni tra i ragazzi: “Diranno con lui ci dormi insieme con Gianmaria mai“.

Grande Fratello Vip: la notte di Sophie e Alessandro

Dopo il confronto con Jessica, però, la bella Codegoni ha rivelato tutto a Basciano.

“Jessy è venuta da me a dirmi che non sono una vera amica perché in realtà mi piaci tu anche se dico di no. Mi ha proprio detto ‘sai che piace anche a me, quindi se ti piace devi dirmelo’. Io le ho detto che ci può essere un interesse a livello fisico e forse mentale.

Poi anche caratterialmente mi piaci”.

Sophie ha passato tutta la notte con Alessandro sotto le coperte.

Tra i due non è ancora scattato nessun bacio, anche se ci è mancato davvero poco.