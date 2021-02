Bettarini attacca ancora Signorini e il GF Vip: la diffida di Mediaset

Si torna a parlare di Stefano Bettarini, ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il suo percorso nella casa più spiata d’Italia è durato solo pochi giorni, è stato infatti squalificato dopo aver pronunciato una frase ritenuta per molti offensiva. Inizialmente lui aveva chiesto scusa, tornato a casa però ha iniziato a scagliarsi pesantemente contro la produzione e il conduttore perché è convinto di essere stato squalificato ingiustamente.

Nelle ultime settimane Stefano Bettarini non ha mai mollato la presa, sui social ha infatti continuato ad attaccare duramente Signorini e il Grande Fratello Vip. Ha addirittura insinuato che a volere la sua eliminazione possa essere stato qualcuno fuori dalla casa perché temeva che avrebbe potuto svelare indiscrezioni su alcune donne della casa. Stando ai rumor l’ex gieffino ha anche proceduto legalmente dopo che il suo contratto è stato annullato. Questo prevedeva ospitate e altre cose che gli avrebbero fatto guadagnare dei soldi.

Stefano Bettarini continua ad attaccare il GF Vip e Signorini, Mediaset procede per vie legali

A quanto pare Bettarini non è l’unico che si è mosso per vie legali. Dagospia ha infatti rivelato che anche Alfonso Signorini e la produzione del Grande Fratello Vip stiano prendendo provvedimenti legali contro l’ex gieffino. Sembra infatti che Mediaset abbia deciso di diffidarlo a causa di alcune ‘dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore’. Le novità non sono però finite, sul noto portale si legge anche che il noto conduttore oltre a querelare Stefano Bettarini querelerà anche altri due ex concorrenti del reality. Di chi si tratta? I loro nomi al momento non sono stati ancora rivelati. Non ci resta che attendere per saperne di più sulla vicenda.