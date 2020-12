Signorini smaschera un gieffino: “Disse che avrebbe lasciato la fidanzata”

Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Uno dei concorrenti della quinta edizione del noto reality quando fece il provino avrebbe detto che se fosse riuscito a far parte del cast avrebbe lasciato la fidanzata. A farsi sfuggire l’indiscrezione è stato proprio il conduttore ieri durante la diretta di Casa Chi.

Alfonso Signorini ha chiaramente detto che uno degli attuali gieffini nella casa più spiata d’Italia manda cuoricini alla fidanzata, al provino però aveva chiaramente detto che teneva più ad entrare nella casa che alla fidanzata. Il conduttore durante il provino gli chiese come si sarebbe comportato con la fidanzata se fosse stato scelto per il cast della quinta edizione. Lui avrebbe così risposto: “Ma io se entro neanche me la ricordo più, me la sfanc**o e non mi ricordo neanche più di lei“. In collegamento Gabriele Parpiglia ha chiesto a Signorini se si trattava dello stesso concorrente che tra la fidanzata e il Grande Fratello Vip aveva detto di preferire il reality. Il conduttore si è messo a ridere, ma alla domanda del giornalista non ha risposto.

Andrea Zelletta disse a Signorini che avrebbe lasciato Natalia per il GF Vip?

L’allusione di Parpiglia era riferita ad Andrea Zelletta, già a settembre aveva infatti svelato di aver sentito alcune voci riguardo al suo provino dove il gieffino diceva che alla fidanzata Natalia Paragoni preferiva la partecipazione al reality. È stato quindi lui a dire che avrebbe lasciato Natalia se fosse stato scelto per partecipare al reality? Se la notizia verrà resa nota nella casa più spiata d’Italia come reagirà Zelletta? La produzione gli darà la possibilità di incontrare la fidanzata per avere un chiarimento se il pettegolezzo fosse vero? Non ci resta che attendere per scoprirlo. Intanto, i fan della coppia ci sono rimasti molto male, Andrea e Natalia sui social hanno infatti sempre dimostrato di essere più innamorati che mai. Il gieffino potrebbe aver detto quelle cose al provino solo per fare colpo.