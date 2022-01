GF Vip, Lulù sbotta: Signorini chiede un provvedimento per i concorrenti

La 31esima puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda ieri sera, lunedì 3 gennaio 2022 su Canale 5, durante la diretta il comportamento dei ‘Vipponi’ ha mandato su tutte le furie Alfonso Signorini. Cosa è successo? Durante il momento delle nomination molti di loro hanno iniziato ad alzare la voce e capire cosa dicessero era sempre più complicato.

Con tono seccato e infastidito Alfonso Signorini ha più volte bacchettato i concorrenti dicendo loro di fare silenzio. Lulù Selassié dopo aver nominato Soleil ha cercato di rendere nota la sua motivazione ma faceva fatica a causa delle continue interruzioni della Sorge. Nonostante fossero in diretta ha perso la pazienza poiché non riusciva a parlare, tra le varie cose la gieffina ha esclamato: “Che loquacità, por*a tro*a”.

Il conduttore sempre più infastidito ha detto loro che quando chiede di fare silenzio devono avere rispetto, non solo per lui ma soprattutto per chi lavora e per i telespettatori che da casa non comprendono nulla. Ci ha tenuto anche a precisare che in tre anni non gli era capitato mai un disagio simile.

Chiuso il collegamento in studio Alfonso Signorini ha commentato il comportamento dei concorrenti. Agli autori ha detto: “Un’eleganza di altri tempi, eh? Qualche provvedimento disciplinare verso questi ragazzi va preso, non si può legittimare un atteggiamento così volgare, maleducato e saccente. No. Lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello, perché io così non vado avanti”.