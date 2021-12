GF Vip, Katia Ricciarelli dura contro Lulù Selassié: “È una carogna”

Non mancano tensioni e battibecchi al Grande Fratello Vip, questa volta tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié. Il motivo? La nota soprano non sopporta che la gieffina non aiuti in cucina, spesso non rispetta infatti i turni stabiliti da Manila Nazzaro nella casa più spiata d’Italia. Nel corso dell’ultima diretta andata in onda lunedì 27 dicembre la sorella della principessa etiope, Clarissa Selassié, si è scagliata duramente contro la Nazzaro accusandola di essere una ‘vipera travestita da angioletto’.

Dopo la puntata Katia Ricciarelli ha subito consolato Manila, le due hanno instaurato un bellissimo rapporto al Grande Fratello Vip. La gieffina ha criticato duramente Lulù Selassié, parlando con la Nazzaro non le ha risparmiato attacchi e insulti. Tra le varie cose ha detto che è una ‘carogna’, si chiede inoltre come faccia Manuel Bortuzzo a stare con lei. Manila d’accordo con lei ha detto che l’ha molto delusa, la cosa che l’ha tanto ferita è stato il fatto che nemmeno Manuel sia andato da lei per farle una carezza.

Riferendosi poi a tutte e tre le sorelle Selassié la Ricciarelli le ha accusate di essere ‘tre carognette’. Visibilmente ferita e delusa Manila Nazzaro ha fatto sapere di esserci rimasta molto male anche con Jessica, queste le sue parole: “Pure Jessica, io le sono stata accanto di cuore, l’ho aiutata. Tutto questo è stato veramente ingiusto”.

