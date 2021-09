GF Vip, Lulù si avvicina a Manuel ma il gesto di lui non piace: “Lascialo”

Continua la passione tra Lulù Selassie e Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip, anche se in molte occasioni è sembrata lei tra i due quella più interessata. Alcuni gesti di lui hanno a volte ferito la gieffina, atteggiamenti che non sono piaciuti nemmeno ai telespettatori. Nelle scorse ore il comportamento del nuotatore ha fatto di nuovo infuriare il web. Il motivo? Un suo gesto nei confronti della ragazza non è piaciuto.

Ma cosa è successo nella casa più spiata d’Italia? Mentre erano in giardino Lulù Selassie si è avvicinata a Manuel Bortuzzo per abbracciarlo e baciarlo, lui però l’ha respinta. Lei voleva solo lasciarsi andare a coccole e tenerezze ma è stata allontanata, il motivo? Il gieffino quando si è avvicinata l’ha bloccata con le braccia e le ha detto: “Ti prego questa camicia costa tantissimo”, un gesto che lo ha fatto finire al centro di molte critiche e polemiche sui social e sul web. Sono molti, infatti, i fan che ritengono che Manuel non sia realmente interessato a Lulù e che alcuni suoi atteggiamenti siano eccessivamente respingenti.

Il gesto di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù al GF Vip non piace ai fan, sui social scoppia la polemica

Il video è subito diventato virale sui social, soprattutto su Twitter. In moltissimi stanno attaccando Manuel Bortuzzo e stanno consigliando alla gieffina di prendere le distanze da lui. Tra i vari commenti si legge: “Che brutto gesto…”, “Ti prego, lascialo Lulù. Tu brilli da sola.” Altri pensano che il gieffino si comporti così perché stanco delle troppe attenzioni di Lulù. Il loro flirt nato al Grande Fratello Vip è destinato a giungere presto al capolinea? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà in loro rapporto.