Lulù Selassiè si sfoga nella notte al GF Vip: Manuel lo ha davvero detto?

Sembra essere giunto già al capolinea il flirt nato tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Sin dall’inizio la gieffina si è legata particolarmente al nuotare, continuamente si avvicina a lui per manifestargli il suo affetto. Troppe però sarebbero state fino ad ora le sue attenzione e le sue richieste di affetto e dimostrazioni, al punto che il gieffino ha iniziato a sentire una forte pressione nella casa più spiata d’Italia.

In più occasioni Lulù Selassiè ha dimostrato di essere molto gelosa di Manuel Bortuzzo, alcune scenate non sono andate affatto giù a lui. Ieri al Grande Fratello Vip il gieffino ha detto in modo esplicito alla ragazza che non vuole portare avanti la loro frequentazione perché non sta vivendo la cosa come vorrebbe. Qualche ora dopo, mentre erano a letto, lei ha provato con scarsi risultati a convincerlo a proseguire il loro flirt.

Lulù Selassiè nella notte si sfoga, quella frase Manuel l’ha davvero detta?

Nella notte la Lulù si è sfogata con la sorella alla quale ha detto che durante la loro chiacchierata Bortuzzo le avrebbe detto di volere un mondo e di volerla vivere fuori. Ma queste parole le ha detto davvero? Moltissimi telespettatori sui social hanno subito fatto notare che non ha detto assolutamente nulla di tutto ciò. Al contrario Manuel Bortuzzo ha chiaramente messo un punto definitivo alla loro ‘relazione’, le ha anche detto di non volere più i suoi baci perché non riesce a dargli il significato che vorrebbe. Sembra però che pur di non accettare la rottura Lulù Selassiè si stia illudendo che tra loro potrà ancora nascere una storia d’amore.