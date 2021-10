Lulù Selassiè, nuovo confronto in lacrime con Manuel: “Ne ho bisogno”

Lulù Selassiè non riesce a stare lontana da Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il nuotatore dopo aver capito di non voler continuare la loro frequentazione lo ha detto in modo chiaro ed esplicito alla gieffina nei giorni scorsi. Lei continua a cercare un contatto con lui, spera che possa cambiare idea nella casa più spiata d’Italia, per lui sembra aver perso proprio la testa.

Più volte Manuel Bortuzzo ha chiaramente dimostrato di essere in difficoltà a causa dell’atteggiamento di Lulù. Persino il conduttore nel corso dell’ultima puntata andata in onda lunedì le ha detto di lasciare più spazio al nuotatore. Nelle scorse ore, però, lei ha voluto avere un nuovo confronto con il gieffino, durante il quale non è riuscita a trattenere le lacrime. Tra le varie cose al ragazzo ha detto: “Vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Anche ora ho bisogno di un abbraccio. Scusami se sto piangendo ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti.” Lulù Selassiè gli ha poi chiesto se lui è disposto a riavvicinarsi come ha fatto lei.

Manuel Bortuzzo prende ancora le distanze da Lulù Selassiè, ecco come ha risposto alle richieste della gieffina

Ancora una volta Manuel Bortuzzo si è trovato in difficoltà a causa delle richieste della gieffina. In modo molto distaccato le ha detto di fare ognuno il proprio percorso. A detta sua se accadrà qualcosa che li farà riavvicinare va bene, altrimenti sta bene così. Pensa che se una cosa non nasce, non nasce. Ha poi concluso dicendo: “Non trovo il senso di abbracciarci, soprattutto da parte mia. Ma poi non vedi che io di base non abbraccio così tante persone?”. Anche questa volta ha preso le distanze da Lulù Selassiè, lei riuscirà a concedergli lo spazio di cui ha bisogno al Grande Fratello Vip? Lo vedremo.