Manuel Bortuzzo e i dubbi del padre su Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo ha finalmente cambiato idea su Lulù Selassié, dopo mesi di corteggiamento da parte della ragazza.

Persino il padre Franco ha riconosciuto il sentimento del ragazzo senza troppe difficoltà, ritenendolo maturo per seguire il cuore e scegliere chi frequentare come meglio crede.

Allo stesso tempo, però, il papà del nuotatore ha forti dubbi su questa “relazione”, sospettando che la ragazzo sia in cerca di visibilità e non di una storia vera.

Dopo la dichiarazione del ragazzo alla principessa, il pubblico del Grande Fratello Vip ha reagito con stupore, soprattutto per i mesi di esitazione che il ragazzo ha sempre dimostrato.

Manuel Bortuzzo e i dubbi di papà Franco

Il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, continua ad avere forti perplessità su questa love story, nonostante i due ragazzi appaiono inseparabili da qualche giorno.

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate, Franco ricorda la giovane età dei ragazzi e che hanno una lunga vita davanti a loro, fatta di non poche difficoltà.

Continua dicendo che se Manuel ha cambiato idea su Lulù avrà avuto i suoi buoni motivi.

Come padre, però, sente di dovergli fare delle raccomandazioni.

Tra queste, rimanere coerente con ciò che ha detto, in particolare su frasi importanti dette alla ragazza.

Franco è anche contento, per il fatto che Manuel sia riuscito a trovare una persona che lo riempie di attenzioni e lo fa stare bene, vedendo una maggiore serenità nei suoi occhi.

Le sorprese di Natale

Il giovane nuotare ha ricevuto come regalo di Natale da parte della sua famiglia due biglietti per il concerto di Justin Bieber.

Lulù ha assistito al momento dell’apertura del regalo con grande emozione, dimostrando a Manuel la sua vicinanza in quel momento emozionante.

Potrebbe anche accadere che il ragazzo decida di portare Lulù al concerto, ulteriore segnale importante per la loro relazione.

“Abbiamo pensato di regalarti una esperienza indimenticabile, facendo avverare uno dei tuoi sogni”, ha scritto la famiglia di Manuel nel biglietto di auguri.