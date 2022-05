Lulù Selassié sta soffrendo a causa della fine della sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo. I due si sono conosciuti e innamorati durante la loro partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, dopo il reality però la loro relazione non è durata a lungo. Dopo un periodo di alti e bassi sembravano più innamorati e felici che mai, le cose però non sono andate come speravano.

Sul suo profilo Instagram l’ex gieffina è tornata a parlare della rottura con il nuotatore, per lei non è un momento facile ma non prova rancore nei confronti dell’ex fidanzato. Tramite alcune storie ha ribadito che non è colpa di Manuel se tra loro è finita. Più volte ha fatto sapere che è stata la sua famiglia ad interferire tra loro. Parlando con i suoi affezionati follower, tra le varie cose, ha detto: “Manuel non ha colpe, per questo non sono arrabbiata con lui, non ce l’ho con lui.” Tra poco è il compleanno di Bortuzzo, lei ci ha tenuto a far sapere che spera che sia felice quando spegnerà le candeline perché gli vuole molto bene.

Lulù Selassié ha continuato dicendo che sta vivendo un momento particolare. È molto triste e non riesce a dormire molto, ma la vicinanza e l’affetto di chi la segue e la ama la fa stare meglio. La principessa etiope ha poi ringraziato i suoi tantissimi fan per la loro vicinanza e il loro affetto. L’ex gieffina è convinta che tra lei e Manuel Bortuzzo sia finita a causa della sua famiglia, lui però non la pensa così. Il nuotatore però non è della stessa opinione. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni in merito alla loro rottura ha infatti detto: “La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, non ha saputo trovare riscontro nella vita reale.”