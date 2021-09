Scoppia la passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù al Gf Vip: baci in piscina

La sesta edizione del Grande Fratello Vip diventa bollente, sembra che nella casa più spiata d’Italia stia nascendo un nuovo amore, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie sono sempre più vicini. Negli ultimi giorni i due si sono mostrati sempre più complici, l’intesa tra loro è palese. In più occasioni si sono lasciati andare a coccole e tenerezze, al momento però non si sono ancora spinti oltre.

Nelle ultime ore i due sono apparsi davvero vicini al Grande Fratello Vip, mentre erano insieme in piscina si sono abbracciati e scambiati coccole e baci ‘innocenti’, un vero bacio però non è ancora scattato tra loro. Le immagini dei due in piscina stanno facendo il giro del web, moltissimi telespettatori sognano già una storia d’amore. Tra i vari commenti postati su Twitter si legge: “Siete bellissimi, vedere il sorriso sereno di Manuel è stupendo”. Si legge poi: “Ci fate sognare, una coppia splendida”. C’è chi scrive che Manuel Bortuzzo è dolcissimo e spera che Lulù Selassie sia onesta e non stia solo giocando per ottenere visibilità nella casa più spiata d’Italia.

Manuel Bortuzzo si lascia sfuggire una rivelazione piccante al GF Vip

Intanto, nei giorni scorsi Manuel Bortuzzo si è lasciato andare ad una piccante rivelazione. Da anni il giovane e talentuoso nuotatore è costretto a vivere in una sedia a rotelle a causa di una incidente di cui si è reso protagonista. Alcuni ragazzi a bordo di un motorino, per uno scambio di persona, gli hanno sparato ed è rimasto paralizzato. Il gieffino ha fatto sapere che dalle gambe in giù non sente nulla, ci ha tenuto però a precisare che ‘là sotto funziona tutto’.

