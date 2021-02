Zenga e Rosalinda passione sfrenata nella casa: rapporto intimo al Gf Vip?

Aumenta sempre di più la complicità tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da settimane si parla del loro rapporto, nella casa nei giorni scorsi hanno entrambi ammesso di provare dei sentimenti. Prima di lasciarsi andare con il figlio di Walter Zenga la gieffina voleva sistemare le cose con il fidanzato Giuliano, non appena lui ha diffidato lei e il reality ha iniziato una relazione con il gieffino.

Sono sempre più uniti nella casa più spiata d’Italia, tra loro sembra essere stato un colpo di fulmine. Al Grande Fratello Vip si lasciano travolgere spesso dalla passione, si scambiano coccole e baci molto passionali sotto le coperte. Nella notte potrebbe essere successo qualcosa di più tra loro, hanno avuto un rapporto intimo? In queste ore sta circolando un video che li ritrae a letto insieme, diversi sono i movimenti sospetti che lasciano credere a molti che i due siano andati oltre a delle semplici effusioni amorose.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono andati oltre nella notte?

Sul web si sta parlando da ore del presunto rapporto intimo consumato da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al Grande Fratello Vip, ma si tratta solo di supposizioni perché dalle coperte non si è visto nulla oltre ai movimenti sospetti. Cosa è successo nella notte tra i due gieffini? Si sono davvero lasciati coinvolgere al punto di fare l’amore davanti alle telecamere? Stasera andrà in onda la 42esima puntata del reality, Signorini tirerà in ballo la cosa? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

