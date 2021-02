Andrea Zenga e Rosalinda travolti dalla passione: baci veri al Gf Vip

Continua ad aumentare l’intesa e la complicità tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Da settimane si parla del loro avvicinamento, nella casa entrambi hanno confessato di provare dei sentimenti. Il gieffino le aveva detto di non volerla mettere in difficoltà ed è per questo che stava aspettando i suoi tempi. Prima di iniziare una vera frequentazione con lui la gieffina voleva infatti sistemare le cose con il fidanzato Giuliano.

A San Valentino Andrea Zenga non ha resistito e ha dato un bacio, quasi sulle labbra, alla Cannavò. Lei si era coperta imbarazzata, però sembrava molto felice. Nonostante i sensi di colpa nei confronti di Giuliano la vicinanza con Zenga la fa stare davvero bene. Di certo il fidanzato di Rosalinda Cannavò, ormai ex, non è rimasto a guardare fuori dal reality. Il ragazzo ha deciso infatti di creare un distacco con lei e il Grande Fratello Vip. Durante la 40esima puntata del reality andata in onda ieri, Alfonso Signorini ha comunicato all’attrice che Giuliano ha diffidato lei, i suoi compagni di avventura e il Grande Fratello. Il conduttore ha spiegato che Condorelli non vuole che il suo nome esca ancora nella casa più spiata d’Italia.

Baci passionali tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al GF Vip

Un gesto quello di Giuliano Condorelli che ha un po’ sconvolto Rosalinda Cannavò, Zorzi le ha però detto che adesso potrà essere libera di approfondire con Zenga. Stanotte i due gieffini hanno dormito insieme, tra abbracci e coccole stamattina hanno ceduto al desiderio che da tempo avevano di baciarsi. I due si sono fatti travolgere dalla passione, sotto le coperte si sono scambiati baci passionali. È nato l’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò?