Rosalinda Cannavò piange al GF Vip: “Giuliano? Non c’è un noi…”

Rosalinda Cannavò è scoppiata in lacrime ieri sera al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ancora una volta la gieffina ha parlato dei dubbi che nutre nei confronti del fidanzato Giuliano. Nella casa più spiata d’Italia aveva già rivelato che non le andava più bene il loro rapporto, stanno insieme da tanti anni ed è per questo che pensa che la loro relazione dovrebbe prendere una piega diversa.

Già qualche settimana fa, dopo la sorpresa che Giuliano le aveva fatto nel giorno del loro anniversario, aveva manifestato la paura che lui stesse con lei per abitudine. Al Grande Fratello Vip aveva detto che non vorrebbe avere un rapporto come fratello e sorella, dalla loro storia ora si aspetta di più. Ieri sera mentre parlava con alcuni concorrenti ha detto che non ha bisogno di nessuno per costruire la sua vita. Parlando del fidanzato ha detto: “Sento che non c’è un noi, non c’è un progetto di vita”. Si rende conto che le sue parole sono forti, ha però detto che non vuole ferire Giuliano.

Rosalindà Cannavò parla ancora dei dubbi sul rapporto con Giuliano

Rosalinda Cannavò ha fatto sapere che sente la mancanza del fidanzato, allo stesso tempo però è stanca del tipo di rapporto che hanno. La gieffina si è forse resa conto che non sono fatti per stare insieme o vorrebbe solo compiere con lui passi più importanti? I suoi compagni di avventura le hanno detto che dopo il reality lei e il fidanzato dovranno capire se dare una svolta al loro rapporto e se lui non vorrà farlo allora la loro relazione potrebbe giungere al capolinea.

Giulia Salemi dopo averla abbracciata e confortata le ha detto che in un rapporto bisogna stare bene altrimenti è meglio chiudere. A detta sua Giuliano potrebbe non essere l’uomo della sua vita, all’attrice ha detto che deve riflettere sulla loro storia d’amore per capire se ne vale ancora la pena stare insieme. Tanti sono i dubbi della Cannavò, dopo il Grande Fratello Vip continuerà la sua relazione con il fidanzato?