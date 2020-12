Giulia Salemi al GF Vip svela: “Mai provato vero piacere con un uomo…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip e dei telespettatori nelle ultime ore Giulia Salemi, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri la gieffina ha rivelato a Maria Teresa Ruta alcune confessioni sulla sua intimità. Di che si tratta? Visibilmente imbarazzata ha raccontato di non aver mai provato piacere reale con un uomo nelle sue passate relazioni sentimentali.

Alla Ruta la gieffina ha detto che crede di avere un blocco con il suo corpo, pensa di avere dei problemi anche a relazionarsi fisico a fisico. Tra le varie cose ha svelato: “Io ad oggi, non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’ dico uno reale.” Di questa cosa ne ha parlato con pochi amici che l’hanno guardata scioccati. Ha poi aggiunto: “Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex.” A detta sua quando le sue amiche le descrivono le forti sensazioni che provano lei si rende conto di non averle mai provate.

Giulia Salemi ha rivelato di non aver avuto molte esperienze con gli uomini fino ad ora, a detta sua le sue volte si possono contare. Gli uomini con cui è stata dopo aver fatto l’amore le chiedevano se anche lei ‘aveva fatto’, lei rispondeva di si ma non era vero. A Maria Teresa Ruta ha poi detto che a 27 anni non ha mai provato ‘quella cosa’, si riferiva all’orgasmo. Ha anche ribadito di essere certa di non averlo mai avuto. La Ruta vedendola a disagio ha cercato di tranquillizzarla, ha cercato anche di darle alcuni consigli per migliorare la situazione.