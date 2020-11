Patrizia De Blanck contro Giulia Salemi al GF Vip: “Stai lontana da me”

Al centro del gossip e delle polemiche nelle ultime ore ancora una volta Patrizia De Blanck, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La 19esima puntata del reality è andata in onda ieri 16 novembre, la Contessa non ha affatto gradito che Giulia Salemi l’abbia nominata.

Per la De Blanck è la prima volta che finisce in nomitanion, lunedì potrebbe essere eliminata dalla quinta edizione del reality. Finita la puntata è venuto fuori che tra coloro che l’hanno nominata c’era anche Giulia Salemi, scoperta che l’ha fatta andare fuori di sé. Il motivo? A detta sua avrebbe accettato che a nominarla fossero stati gli altri concorrenti, ma non lei che è l’ultima arrivata. Patrizia De Blanck è stata molto dura con la gieffina, continuava a ripetere che non capiva come si era permessa di nominarla. Lei è nella casa più spiata d’Italia da due mesi, Giulia invece da circa 10 giorni e questo a parer suo non le dava il diritto di nominarla. La Salemi le ha subito detto che non aveva nulla contro di lei, la Contessa però si rifiutava di ascoltare le sue giustificazioni. Riferendosi a Giulia ha continuato a dire in modo agitato di stare lontana da lei.

Patrizia De Blanck dura contro Giulia Salemi al Grande Fratello Vip

Patrizia De Blanck non ne ha voluto sapere di calmarsi ieri sera al Grande Fratello Vip. Quando Tommaso Zorzi è intervenuto per aiutare Giulia Salemi la Contessa si è scagliata ancora contro di lui. Riferendosi ad entrambi ha detto: “Voi due cancellate il mio nome per sempre dalle vostre cose. Non voglio neanche sapere chi sei, non mi parlare, non mi frega niente dì quello che ti pare. Non vi parlerò mai più.” In molti continuano a criticare l’atteggiamento della De Blanck, spesso esagerato e aggressivo nella casa più spiata d’Italia. A causa del suo comportamento uscirà proprio lei dalla casa il prossimo lunedì? Non ci resta che attendere per scoprirlo.