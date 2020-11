GF Vip, Patrizia De Blanck prende a schiaffi Enock: Zorzi la critica

Va in onda stasera su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini, Patrizia De Blanck potrebbe subire un provvedimento disciplinare. Cosa ha combinato questa volta la contessa nella casa più spiata d’Italia? La gieffina stava parlando con Tommaso Zorzi quando su tutte le furie ha schiaffeggiato Enock Barwuah. A quanto pare non ha gradito che lui si sia messo tra lei e Zorzi per abbracciarla.

Il violento episodio non è passato inosservato agli occhi dei tantissimi fan del Grande Fratello Vip, sui social tantissime sono state le critiche e le polemiche nelle ultime ore sui social contro Patrizia De Blanck. La gieffina ha raccontato ciò che ha fatto ad Enock a Dayane Mello e Stefania Orlando. Alle due gieffine ha detto che il ragazzo si è messo davanti a lei con le braccia aperte mentre parlava con Tommaso Zorzi. Ha poi continuato dicendo: “Lo volevo spostare e mi sono arrabbiata molto. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato.”

Patrizia De Blanck dà due schiaffi a Enock, Tommazo Zorzi commenta la vicenda

Tommaso Zorzi ha assistito alla violenta vicenda ed è rimasto senza parole. A Oppini e Maria Teresa Ruta ha raccontato che la contessa ha dato due schiaffi forti a Enock mentre era incavolata. Con tono critico ha poi aggiunto: “Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Ok che è anziana, ma nessuno l’ha obbligata. Certe volte esagera e trascende“. Il figlio di Alba Parietti al noto influencer ha detto che c’è gente che nella casa rompe le scatole più di lei. A detta sua certe cose non le fa apposta, pensa che alla sua età non sia facile. Con le sue parole ci ha tenuto però a precisare che non voleva giustificarla, non pensa infatti che vada bene ciò che ha fatto. Il Grande Fratello Vip punirà Patrizia De Blanck? Attendiamo la messa in onda della puntata di stasera per scoprirlo.