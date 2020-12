GF Vip, Giulia Salemi dopo lo scontro attacca la Gregoraci: “È incattivita”

Continua ad essere molto teso il rapporto tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, entrambe stanno partecipando alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Le due si sono più volte scontrate nella casa più spiata d’Italia. Il motivo? C’entra Flavio Briatore. La scorsa settimana l’ex moglie del facoltoso imprenditore ha fatto sapere che lui e Giulia si sono scambiati diversi messaggi durante un’estate di qualche anno fa. Ha anche detto che con lui era molto carina, a lei invece non la calcolava affatto.

Stando a quanto detto da Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, la Salemi scriveva a Briatore per farsi offrire ospitalità e cene gratuite. Giulia Salemi nella casa più spiata d’Italia ha smentito le dichiarazioni della soubrette, ha spiegato che con Briatore non ha mai avuto doppi fini, tra loro non c’è mai stato un flirt, solo amicizia. Ieri sera Signorini è tornato sull’argomento nel corso della 22esima puntata del reality, portando le due a scontrarsi di nuovo. Il pensiero della Gregoraci è infatti rimasto lo stesso, continua a dire che Giulia era carina con Briatore per avere molte cose gratuite durante la sua vacanza in Sardegna. La Salemi, molto arrabbiata, ha continuato a negare. Ha anche detto di aver sentito molte cose sul conto di Elisabetta, ma non le dice perché lei non giudica. Ci ha tenuto però a precisare che nemmeno lei vuole essere giudicata.

Al GF Vip Giulia Salemi si sfoga dopo lo scontro con Elisabetta Gregoraci

Le accuse di Elisabetta Gregoraci hanno molto infastidito Giulia Salemi, dopo lo scontro la gieffina si è sfogata con Giacomo Urtis e Selvaggia Roma. Nella notte i tre erano da soli in giardino, la Salemi ha detto che Elisabetta e altre persone come lei in questi sette anni spesso l’hanno fatta sentire inferiore. A detta sua per una battuta che ha fatto quando l’ha definita ‘snobbettina’ la Gregoraci la sta attaccando e accusando duramente nella casa, pensa che sia incattivita. Giulia, tra le tante cose, ha detto: “Siamo tutti del giro e tutti noi sentiamo persone, cose e voci. Sono stata zitta per rispetto. Non giudico e non voglio essere giudicata.”

Anche la Gregoraci al Grande Fratello Vip è stata vittima di alcuni spiacevoli discorsi, come quando Dayane le ha detto di aver fatto carriera solo perché ha sposato Briatore. A detta di Giulia Salemi questi discorsi infastidiscono la soubrette, non capisce allora perché sta facendo simili discorsi a lei. Ha poi concluso dicendo: “Allora certe cose sono sbagliate solo se sono contro di lei”.