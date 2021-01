Rosalinda Cannavò crolla nella notte: “Ho paura di rivivere quell’incubo…”

Nuovo momento di sconforto al Grande Fratello Vip per Rosalinda Cannavò, concorrente dell’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri sera, nel corso della 34esima puntata, la gieffina ha rivisto il fidanzato Giuliano Condorelli. L’attrice da circa quattro mesi sta partecipando al reality, nella casa più spiata d’Italia si è aperta molto, ha parlato anche dei dubbi che nutre nei confronto del suo rapporto con il fidanzato.

Nella casa più spiata d’Italia la gieffina qualche settimana fa aveva rivelato che non le andava più bene il loro rapporto, stanno insieme da tanti anni ed è per questo che pensa che la loro relazione dovrebbe prendere una piega diversa. Dopo i dubbi manifestati al Grande Fratello Vip Giuliano ha voluto darle una grande manifestazione d’amore, dopo averle detto che sente moltissimo la sua mancanza ha mostrato la chiave di casa sua dicendole che vorrebbe aspettarla a casa. Il fidanzato di Rosalinda Cannavò ha detto di essere pronto per la convivenza, un gesto che ha spiazzato l’attrice che non si aspettava affatto la novità.

Rosalinda Cannavò dopo il confronto con Giuliano piange al GF Vip, ecco cosa ha detto la gieffina

Rosalinda Cannavò al fidanzato ha detto di aver pensato molto e di essere molto confusa. La gieffina ha detto che i due sono tornati insieme da poco e che quel poco tempo non è sufficiente al momento. Ha poi aggiunto: “Credo che dobbiamo prenderci del tempo stando insieme”. Dopo la puntata l’attrice mentre era da sola nella sauna si è lasciata travolgere da un momento di sconforto e si è messa a piangere. Sfogandosi poi con la Ruta e Zelletta ha detto di essere già andata a vivere a casa del fidanzato in passato, andò via dopo un mese perché lui le disse che non era più innamorato di lei. Ha poi concluso dicendo: “Ho paura di rivivere quell’incubo…”