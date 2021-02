Zenga e Rosalinda rivelazioni importanti al Gf Vip: “C’è qualcosa tra di noi”

Si continua a parlare del flirt nato tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. All’inizio i due hanno messo un freno a ciò che hanno iniziato a provare l’uno nei confronti dell’altra perché lei aveva ancora una situazione in sospeso con l’ormai ex fidanzato Giuliano, dopo dieci anni di relazione voleva portargli rispetto. Dopo che lui l’ha diffidata lei si è lasciata andare alla passione con Zenga.

Nella casa più spiata d’Italia è nata una nuova coppia, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono ormai inseparabili, spesso si ritagliano momenti tutti loro per coccolarsi. Stanotte sotto le coperte si sono baciati a lungo e in modo molto passionale, si sono poi fatti delle rivelazioni importanti su ciò che provano l’un l’altra. La gieffina gli ha detto che scegliendo lui ha preso un’importante decisione. Non crede che il suo avvicinamento nella casa sia dovuto al fatto che tutto sia amplificato. A parer suo in questi mesi trascorsi nella casa si sarebbe potuta avvicinare ad altri gieffini ma lo ha fatto solo con lui perché le piace davvero.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nella notte parlano dei loro sentimenti al GF Vip

Rosalinda Cannavò ha poi chiesto ad Andrea Zenga di lasciarsi andare, pensa che siano fortunati a provare ciò che stanno provando, crede che sia destino tra loro. Gli ha anche detto che coccolarlo e farlo stare bene le piace. Anche il gieffino ha pronunciato parole importanti nei confronti dell’attrice, a detta sua oltre che fisica è una cosa di chimica. Ha poi concluso dicendo: “È una roba emotiva per me, sento qualcosa ed è per questo che dico che c’è qualcosa tra di noi”.