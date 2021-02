Carlotta Dell’Isola minacciata di morte dopo il GF Vip: “Ho paura…”

Sono passate poche settimane dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, nelle scorse ore Carlotta Dell’Isola si è lasciata sfuggire importante rivelazioni. Scoprire che Andrea Zenga l’aveva nominata l’ha ferita perché pensava che fossero diventati davvero amici nella casa. Quando i fan le hanno chiesto di dire ciò che pensava dei concorrenti ancora in gioco non ha rivolto belle parole al gieffino. Riferendosi a Zenga ha infatti detto che predica bene ma razzola male, lo ha accusato di essere finto e di non sapere l’amicizia cosa sia.

Il suo pensiero su Andrea Zenga ha scatenato l’ira dei suoi fan, questi hanno infatti rivolto insulti e minacce all’ex gieffina. In un’intervista concessa a Novella 2000 Carlotta Dell’Isola ha infatti rivelato di aver ricevuto qualunque tipo di insulto, lei però non è pentita di ciò che ha detto perché al suo posto chiunque ci sarebbe rimasto male ad essere nominato da colui che considerava un amico. In merito agli attacchi ricevuti dai sostenitori di Zenga ha poi detto: “Non si sono limitati ad attaccarmi verbalmente, ma hanno iniziato anche a minacciarmi di morte. Ora ho anche paura di uscire da sola.“

Carlotta Dell’Isola parla delle minacce ricevute dopo il Grande Fratello Vip

Carlotta Dell’Isola ha spiegato che gli attacchi sono iniziati quando ha espresso il suo pensiero su Andrea Zenga sul suo profilo Instagram. Lei ha fatto sapere di non aver gradito il suo voto per mandarla in nomination poiché l’aveva abbracciata e le aveva detto che le voleva bene solo pochi minuti prima. L’ex gieffina non pensa di aver detto cose gravi ed è intenzionata a prendere dei provvedimenti legali se i fan di Andrea continueranno ad insultarla e minacciarla.