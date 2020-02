Fernanda Lessa, parla il marito: “La scena con Testi mi ha commosso…”

Luca Zocchi è orgoglioso del percorso della moglie Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Per molto tempo la gieffina ha sofferto in passato a causa della sua dipendenza dall’alcool. Più volte ha detto di essere riuscita a disintossicarsi solo grazie al sostegno e alla vicinanza del marito.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da ieri 26 febbraio, Luca Zocchi ha raccontato una scena vista al Grande Fratello Vip per la quale non è riuscito a trattenere le lacrime. Queste le sue parole: “C’è una scena che non scorderò mai. Lei che brinda con tutti, poi prende il bicchiere e versa il vino in quello di Fabio Testi. Ho pianto perché nella mia testa risuonavano tutte le sue promesse, quelle che ha fatto in famiglia, quelle che la tengono lontana dal baratro.” Ogni giorno il marito di Fernanda Lessa prega affinché lei non ricada nell’errore, in quel dolore che li ha fatti stare veramente male. Nel corso dell’intervista Zocchi ha fatto sapere che il momento più difficile è stato quello della disintossicazione. La moglie non riusciva a smettere ed è per questo che beveva di nascosto e raccontava molte bugie.

Il marito di Fernanda Lessa parla del periodo buio della gieffina a causa dell’alcool

Luca Zocchi pensa che oggi, anche grazie all’esperienza che sta vivendo al Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa ha costruito un fortissimo muro di autostima che riesce a tenerla in equilibrio. Il marito della gieffina ha continuato dicendo che a parole non è semplice spiegare ciò che hanno vissuto, loro però il dolore lo ricordano tutto. Luca e Fernanda sono più innamorati e felici che mai, si sono conosciuti dopo la fine della storia d’amore della gieffina con Davide Dileo, con il quale ha avuto due figlie. La Lessa e il marito si sono sposati nel 2017, da quel momento il loro amore è diventato sempre più forte nonostante le difficoltà che hanno dovuto affrontare.