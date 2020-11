GF Vip, Guenda Goria svela: “Tra me e Morra c’era una forte attrazione”

Guenda Goria ha parlato della suo presunto flirt con Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip, reality condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini su Canale 5. In molti pensavano che tra loro sarebbe nata una relazione nella casa più spiata d’Italia, ma nonostante l’intesa fosse chiara a tutti i due non si sono lasciati andare.

Fuori dalla casa più spiata d’Italia entrambi erano già impegnati sentimentalmente, sarebbe stato questo a frenare l’ex gieffina della quinta edizione del reality. Intervista dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi, Guenda Goria ha rivelato alcuni interessanti dettagli in merito al suo rapporto con Massimiliano Morra. Tra le varie cose l’ex gieffina ha detto: “Massimiliano? Abbiamo avuto feeling. Ma non sarebbe nata nessuna storia, almeno non credo. Io avevo nel cuore Telemaco, questa è la verità.” Stando alle sue parole il gieffino sarebbe andato oltre al Grande Fratello Vip, a porre un freno tra di loro è stata infatti lei perché innamorata dell’ormai ex fidanzato. Dopo il reality ha infatti lasciato Telemeco perché lui è stato troppo duro con lei a causa del rapporto nato con l’attore nella casa.

Guenda Goria ammette che tra lei e Massimiliano Morra c’era qualcosa al GF Vip

Guenda Goria ha ammesso che tra lei e Massimiliano Morra c’era una forte e innegabile attrazione. Lei ha spiegato di averlo stoppato al Grande Fratello Vip per la complessa situazione che c’era. Sembra che il gieffino non abbia reagito molto bene quando la Goria ha deciso di prendere le distanze e di non lasciarsi andare nella casa più spiata d’Italia. In merito a ciò ha infatti concluso dicendo: “Lui si è vendicato in modo banale nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte”. Nel corso della 16esima puntata del reality in onda il prossimo venerdì 6 novembre Alfonso Signorini mostrerà a Morra le dichiarazioni rilasciate da Guenda? Lui ammetterà che sarebbe andato oltre con l’ex gieffina nella casa? Non ci resta che attendere per scoprirlo.