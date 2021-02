Zenga e Rosalinda, cosa hanno fatto sotto le lenzuola? Parla l’ex gieffino

Si torna a parlare di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, coppia nata da poco durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il figlio di Walter Zenga non si trova più nella casa, è stato eliminato lunedì durante la 42esima puntata. Quando era ancora in gioco tra lui e l’attrice sembra essere scoppiata una vera passione sotto le lenzuola.

Per giorni si è parlato di un loro video che li riprende mentre si coccolano a letto, sono coperti e non si vede nulla ma alcuni movimenti sospetti hanno convinto molti telespettatori che stessero consumando un rapporto sessuale. È davvero così? Ne ha parlato ieri a Casa Chi Andrea Zenga, l’ex gieffino non ha confermato di aver consumato con Rosalinda Cannavò davanti alle telecamere. Durante la diretta ha detto: “Immagini birichine di quella notte? Ci sono stati dei baci perché c’è chimica. Magari un abbraccio un po’ più intenso. Andare oltre mi sembrerebbe eccessivo. Dei grattini dai. Delle carezze, forse sulla schiena.”

Andrea Zenga vuole costruire qualcosa con Rosalinda dopo il Gf Vip

Andrea Zenga ha parlato poi del flirt nato con Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip. I due hanno avuto poco tempo per vivere la loro relazione appena nata nella casa più spiata d’Italia. Lui stesso ha fatto sapere che il loro è un qualcosa che deve ancora nascere perché si sono vissuti solo una settimana come coppia. A detta sua fuori dal reality partono con una buona base e cercheranno di costruire qualcosa perché appunto le basi ci sono. In merito ai sentimenti che prova per la gieffina ha messo frenato dicendo che adesso non direbbe ‘Ti amo’ alla Cannavò, a detta sua non bisogna correre troppo.