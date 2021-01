Karina Cascella dice no all’Isola: “Il GF Vip? Ci penserò”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Karina Cascella. La famosa opinionista è stata ospite ieri a Casa Chi dove, tra le altre cose, ha parlato del suo rifiuto all’Isola dei famosi e della possibilità di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Come aveva già rivelato di recente, ha rifiutato anche quest’anno di sbarcare in Honduras perché non ce la farebbe ad allontanarsi così tanto da sua figlia.

Partecipare all’Isola dei famosi per Karina Cascella è quindi fuori discussione, ha però ammesso che potrebbe valutare l’idea di far parte del Grande Fratello Vip. A Casa Chi ha svelato che essendo più vicino potrebbe farci un pensiero se la dovessero chiamare, ha precisato però che la percentuale è bassa. La Cascella è una presenza quasi fissa nei salotti di Barbara d’Urso, lei vorrebbe vestire i panni di opinionista al Gf Vip. Lei stessa ha detto: “Io piuttosto sarei stata perfetta nel ruolo di Antonella Elia, lo dico in tutta onestà. Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato.” Ha poi aggiunto che spera che la produzione capirà presto che lei in quel ruolo è perfetta.

Quando le hanno fatto notare che Antonella Elia è diventata opinionista del Grande Fratello Vip dopo aver partecipato al reality lei ha detto di non essersi candidata ma rispetto all’Isola potrebbe pensare di farlo. Karina Cascella capisce la scelta degli autori di contattarla perché sa che sarebbe una perfetta concorrente di reality. A detta sua farebbe esplodere delle dinamiche interessante, con ironia ha aggiunto che litigherebbe anche con le piante. Ha però detto che deve essere sicura prima di fare una simile scelta. La nota opinionista ha quindi fatto sapere che se la produzione del Gf Vip la contatterà per partecipare al reality lei ci penserà.