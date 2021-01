Giorgio Manetti svela: “Ho detto no al GF Vip”, il motivo

Torna ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Giorgio Manetti, ex cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne, storico programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi su Canale 5. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv l’ex cavaliere ha fatto sapere che Alfonso Signorini gli aveva proposto di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Giorgio Manetti ha spiegato di aver rifiutato di varcare la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip perché non pensa che quel particolare contesto sia adatto a lui e alla sua personalità. Non pensa che stare chiuso nella casa più spiata d’Italia per mesi sia un’esperienza adatta a lui. Questo è ciò che ha rivelato: “Ho detto no al Grande Fratello Vip. Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”. C’è un reality che da anni attira però la sua attenzione e la sua curiosità, si tratta dell’Isola dei famosi. Lui stesso da anni continua a proporsi pubblicamente per far parte del cast del reality ma ad oggi non ha ancora avuto l’opportunità di approdare in Honduras.

Giorgio Manetti spiega perché ha rifiutato di partecipare al GF Vip 5

L’ex cavaliere di Uomini e Donne è convinto che partecipare all’Isola dei famosi sarebbe una bella sfida con se stesso. A detta sua in quel contesto ci si trova a condividere le proprie giornate con gli altri naufraghi, ma scattano spesso delle dinamiche che portano i concorrenti ad allearsi e scontrarsi tra loro. A parer suo uno dei concorrenti che in passato è stato fenomenale è Raz Degan, pensa che se partecipasse al reality sceglierebbe di affrontare un percorso da naufrago solitario come fece il vincitore della 12esima edizione dell‘Isola dei famosi. Prima o poi avrà la possibilità di prendere parte al reality? Non ci resta che attendere per scoprirlo.