Gf Vip Stefania Orlando, parla il marito: “Roncato mi ha chiamato”

Stefania Orlando sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle scorse settimane l’ex marito Andrea Roncato ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla fine del loro matrimonio da Barbara d’Urso dicendo che lei andò via di casa perché aveva un altro uomo. Ha poi negato che la moglie sia gelosa di lei. Nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha negato ciò che l’ex marito ha rivelato. A detta sua tra loro era già finita quando iniziò una nuova relazione, ha poi ribadito che fu lui in passato a dirle che la moglie era gelosa.

Le dichiarazioni dell’ex marito hanno scosso non poco Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, voleva anche abbandonare il gioco ma gli altri concorrenti le hanno impedito di compiere un gesto affrettato dettato da un momento di crisi. Ieri ospite a Casa Chi il marito Simone Gianlorenzi ha ammesso di essere preoccupato per Stefania, teme infatti per la sua incolumità psicologia a causa della pressione che sta vivendo nella casa più spiata d’Italia. Pensa che dopo il reality avrà forse bisogno di tempo per riadattarsi alla vita normale.

Il marito di Stefania Orlando fa sapere di aver sentito per telefono Andrea Roncato

Simone Gianlorenzi ha anche rivelato di aver sentito Andrea Roncato in privato. Tra le varie cose ha detto: “Mi ha telefonato, ci siamo confrontati ed è stata una telefonata molto carina. Gli ho mostrato la nostra vicinanza e il nostro affetto.” A detta sua l’attore gli ha detto di non far uscire Stefania Orlando dal Grande Fratello Vip, è felice del suo percorso e fa il tifo per lei. il marito della gieffina ha poi fatto sapere che si sono promessi di rivedersi.

L’attore sta facendo i conti sui social con molte critiche e insulti dopo le dichiarazioni rilasciate sulla Orlando. Simone pensa che si sia confrontato con un mondo che conosce poco rispetto alla televisione, quello dei social. Ci ha tenuto a precisare che Andrea Roncato è una persona per bene e loro gli vogliono un bene sincero. Il marito di Stefania Orlando ha poi fatto un appello chiedendo alla gente di non attaccarlo più sui social.